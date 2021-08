Raimond Kaljulaid: presidendivalimiste protsessi vedamine on nüüd Reformierakonna vastutus

«Riigikogu esimehe poolt välja pakutud kandidaat ei leidnud üksmeelt. See pole etteheide Jüri Ratasele ega ka Tarmo Soomerele, see on objektiivne poliitiline olukord,» leiab Kaljulaid.

«Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid on öelnud, et erakonnal on mingi «plaan B», aga minu arvates ei vaja riik mitte Keskerakonna plaani, vaid head presidenti,» sõnas ta.