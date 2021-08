Eesti 200 võtaks kriminaalsüüga erakondadelt riikliku toetuse

Erakondade rahastamise süsteemis on Eesti 200 hinnangul lubamatu ja tavakodaniku seisukohalt lausa veider olukord, et kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnale makstakse riigieelarvelist toetust edasi.

Eesti 200 juhatuse liikme Marek Reinaasa sõnul on Inimeste õiglustunne sellega tõsiselt riivatud. «Kui tavakodanik on kriminaalkorras karistatud ja kannab vanglakaristust, siis ei tohi ta riigikogu valimistel hääletada ega kandideerida, avalikus teenistuses töötamine on piiratud, samuti võetakse temalt riiklikud aumärgid. Erakonna süüdimõistmisega aga sarnast ühiskondliku hukkamõistu ei kaasne,» rõhutas Reinaas.

See on maksumaksja raha. Lihtne arvutus näitab, et erakonnad saavad ühe riigikogu saadiku eest maksumaksja toetust 52 604 eurot aastas ehk 4384 eurot kuus. Näiteks Keskerakond saab kuus 112 975 eurot maksumaksja raha.

Keskerakond on kahtlaste rahatehingute tõttu juba kaks korda kriminaalkorras süüdi mõistetud, millest viimane karistus on veel kehtiv. Ja Porto Franco uurimine alles käib. Nende juhtfiguur on praegu järjekordseses maksumaksja raha väärkasutamise skandaalis.