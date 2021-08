Feliks Undusk kandideerib valimistel Tallinnas Isamaa nimekirjas

Unduski sõnul vajab Tallinn muutust ning Isamaaga valimistele minnes on eesmärk see ka saavutada.

«Keskerakonna aastatepikkuse võimulolemise tõttu on linna juhtimine muutunud läbipaistmatuks. Linna ametiasutused on politiseeritud ning juhtimises valitseb ideede puudus. Tallinna väsinud ja tuhmunud linnavõim vajab uuendamist,» ütles Undusk.

Tema sõnul paistab see selgelt välja transpordikorralduses. «Tallinna transpordiühendused, ühistranspordi liinivõrk ja kergliiklusvõimalused on iganenud ning linnaruumi kujundamisel ei arvestata tallinlaste huvidega. Linlased räägivad juba aastaid, et vajame turvalisi, mugavaid ühendusi, mis soodustaksid erinevaid liikumisviise. Edusamme aga ei paista,» ütles Undusk.