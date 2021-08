Ratas kinnitab veel kord: mina presidendiks ei kandideeri

«Ukse ees olevad presidendivalimised on näidanud praeguse süsteemi nõrgad kohad ja on lähenemas erinevate spekulatsioonide saatel,» teatas Ratas. Tema hinnangul tuleks parlamendierakondadel edasi pingutada ja seada eesmärgiks riigipea valimine 30. augustil riigikogus.

Ühtlasi pakub Ratas välja, et eelseisval parlamendi istungjärgul tuleks algatada presidendi otsevalimised. See on ka üks mõte, mida Ratase erakond eelseisvate valimiste eel agaralt esitlenud on.