Jüri Luik oli viimane õlekõrs: valitsusliit valmistub presidendirallis valget lippu lehvitama

Sellest andis Kallas mõista juba intervjuus Maalehele , kui tõdes, et mis iganes presidendikandidaate opositsioonile pakutakse, need ei sobi. Ka eilsel fraktsiooni koosolekul jäi kõlama arusaam, et kui võimupartner Keskerakonna tegevuse ja entusiasmi suhtes mingeid etteheiteid pole, siis opositsioon panustab mängu ilu peale ning mingit soovi reaalse toetusega koalitsiooni seljataha astuda neil pole. Nõnda jõuti arusaamale, et ühiskandidaadi leidmise lootused on nüüd juba väga ahtad.

Seeder: Reformierakonna kriitika jääb arusaamatuks

Reformierakondlaste etteheide opositsiooni koostöösoovi vältimisest jääb Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi jaoks arusaamatuks. «Mina ei ole selles mängus mingit ilu täheldanud, mille peale mängida,» nentis ta ja rõhutas, et siiamaani on Tarmo Soomere olnud ainus, keda on koalitsioon esitlenud. Kuid isegi Soomere suhtes ei olnud koalitsioonis üksmeelt.

«Tarmo Soomere taga ei olnud ei Keskerakonna ega Reformierakonna fraktsiooni või juhatuse otsust, veel vähem, et oleks olnud nende ühine kandidaat, keda nad annavad ametlikult arutamiseks teistele erakondadele,» märkis Seeder ja lisas: «Ei ole olnud võimalik koalitsiooni kandidaati toetada, sest kedagi sellist ei ole ju olnud.»

Mart Võrklaev. FOTO: Gert Tali

Reformierakonna ja opositsiooni tuntavaid möödarääkimisi kommenteeris fraktsiooni esimees Mart Võrklaev. «Opositsioonilt on küsitud arvamust nimede kohta, keda nemad näeksid ühiskandidaadina. Minu teada ei ole seal väga palju nimesid välja pakutud,» lausus ta.

Nii käiakse justkui ümber palava pudru. «Käibki mäng, et öelge teie – ja kui te ütlete, on see koalitsiooni kandidaat, ja meie koalitsiooni kandidaati ei taha toetada, kuna see pole ühiskandidaat. Ning kui oleme laua taga ja otsitakse ühiskandidaati, siis öeldakse, et teie pakkuge nimi.»