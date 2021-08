Keskerakonna ainuvõimu kukutamisest Tallinnas on räägitud juba üle pooleteise aastakümne, kuid jutuks see ongi jäänud. 2021. a kohalikel valimistel on aga erakondade jõuvahekorrad sedavõrd muutunud, et valimistulemused ei tõota kauaaegsele linna võimuerakonnael midagi head. Langenud on toetusreitingud nii üleriigiliselt kui nendes omavalitsustes, mida on traditsiooniliselt peetud Edgar Savisaare loodud erakonna pärisosaks.