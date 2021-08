Poliitikaguru ⟩ Raske on näha Isamaa või sotside motivatsiooni Karise toetamiseks

Nii Keskerakond kui Reformierakond kinnitasid täna oma presidendikandidaadiks Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise. Selleks, et Karis saaks riigikogus vajalikud 68 häält kokku, on aga vaja veel vähemalt ühe erakonna toetust.

«Ei paista kolmanda erakonna toetust mitte kuskilt, kes paneks ka õla alla,» tõdes Arras. Ta märkis, et koalitsioonierakondade kokkulepe ei tähenda, et ka nende parteiliin püsiks ühtsena ning kõik hääled tuleksid 100-protsendiliselt Karisele taha. «Mõlema erakonna siseselt on see üksmeel pigem näiline,» lausus Arras ning ennustas, et valimistega minnakse valimiskogusse.

«Raske on näha poliittehnoloogia poolelt, mis on opositsioonierakondade motivatsioon praegusel hetkel koalitsioonikandidaati (Karist) toetada,» sekundeeris Kasemets Arrasele ning nentis, et hetkel pole ka teada, kas Karisega ollakse valmis minema edasi ka valimiskogus.