EKRE passiivsus viis Müürsepa valimisteks Isamaa ridadesse

Ainsa eestlasena maailma tugevaimas korvpalliliigas NBA-s mänginud Müürsepp lausus juba 2018. aastal Postimehele, et on palju asju, mille puhul on ta EKREga samal nõul. Ka nüüd, kolm aastat hiljem, kaldus Müürsepp Postimehele teadaolevalt oma südames ning maailmavaates selgelt EKRE poole. Nemad aga Müürseppa enda ridades nimekirjas kandideerima ei kutsunud ning nii maanduski ta Isamaas.