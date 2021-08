Video ja galerii ⟩ Karis: minu eas võiks sisetunne juba töötada, aga hetkel ei oska küll midagi ennustada

Ajakirjanikega kohtumise alguses korrigeeris Karis pärast sotsiaaldemokraatidega kohtumist levima läinud sõnumit nagu sarjanuks ta tervet eelmist valitsust. «Selle valitsuse ajal toimusid teatavad sündmused ja alati on konkreetsed isikud, kes mingeid valesid otsuseid teevad või otsuseid, mis tekitavad rahvusvahelist resonantsi. Seda teemat püüdsin siin selgitada, mis see lause tähendab,» lausus Karis ja tõdes, et kohtumine Isamaaga oli senistest võib-olla isegi kõige pikem ning hetkel ta öelda ei oska, kas see võib päädida Isamaa toetuse pälvimisega.