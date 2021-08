Video ⟩ Sibul: Isamaa teatab kolmapäeval, kas toetab Karist

«Isamaa ütleb oma lõpliku seisukoha kolmapäeval, aga täna oli väga sisuline ja asjalik arutelu,» lausus Sibul ja avaldas head meelt, et lõpuks on parlamendis olemas presidendikandidaat. «Koalitsioon on lõpuks selle mängu lõpetanud ning esitanud kandidaadi, kelle üle on võimalik arutada,» lisas Sibul. Ta lubas, et isamaalased uurivad ka sotsiaaldemokraatide meelsust Karise kandidatuuri osas.

Karise liberaalsemaid seisukohti kommenteerides märkis Sibul, et nad ei otsi Isamaale uut esimeest ning kõik presidendikandidaadi väärtused ei peagi Isamaa omadega kattuma. «Loomulikult, mida sarnasemad nad on, seda suuremat rõõmu me tunneme.»