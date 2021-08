Riigikogu juhatus alles hakkab arutama digitõendite kontrollimist

Riigikogu esimese aseesimehe Hanno Pevkuri (RE) sõnul arutab juhatus järgmisel nädalal, kuidas hakkab olema korraldatud riigikogu töö. «Seal on vaja leida tasakaal selle koha pealt, et riigikogu saadik on oma mandaadis vaba,» selgitas ta ja lisas, et on vaja vaadata, kui palju saab juhatus riigikogu saalis piiranguid kehtestada. «See sõltub sellest, kuidas saadikud suudavad kokku leppida, kas siis juhatuses või kui seal ei suuda, siis vanematekogus.»