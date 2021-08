«Homme on riigi jaoks oluline päev. Parlamendi liikmetel on siin eriline vastutus. Ka mulle tundub veider, et meil on ametlikult vaid üks kandidaat, ka minule tundub ebasiiras Tarmo Soomerega juhtunu, ka minu peas on suhteliselt pikk nimekiri neist, kes võiksid pretendeerida Presidendi kandidaadi kohale,» kirjutas Ladõnskaja-Kubits.