Raadiomees Vahur Kollom kandideerib Eesti 200 nimekirjas Tartus

Vahur Kollom on seisukohal, et poliitilise süsteemi mured tulenevad selle suletusest. Poliitika on vaja muuta kaasavamaks, näiteks on vaja anda rahvahääletusele kohalikul tasandil suurem kaal. «Muutusi ei pea kartma ja elanikelt arvamuse küsimine on ka valimiste vahelisel perioodil demokraatlikus ühiskonnas täiesti normaalne nähtus. Usaldame oma inimesi. Tartu linna põhimääruses on vaja seadustada rahvahääletus ning selle tulemused muuta siduvaks kohaliku poliitika kujundamisel,» ütles Vahur Kollom.