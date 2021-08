Marina Kaljurand: riigikogulased, hääletage nii, et järgmisel päeval poleks piinlik

«Hääletage nii, et teil ei oleks järgmisel päeval piinlik. Sest teil on rahva mandaat ning te olete oma otsustes vabad. Sest presidendivalimised on midagi enamat, kui x seaduse poolt või vastu hääletamine riigikogus. Mul on väga kahju, et EKRE ei anna oma saadikutele võimalust valida Eestile president riigikogus,» kirjutas Kaljurand ühismeedias.