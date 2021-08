Rohelised nõuavad külmlao skandaali süüdlaste vastutusele võtmist

«Valitsuse ja ametkonna käitumine võõrandab rahva oma riigist ja kaotab usu õigusriigi toimimisse, mis on viljakas pinnas populistide võimuletõusuks. Patust pole prii ka prokuratuur, kelle otsuseid on üha raskem mõista,» leiavad rohelised.

«Viimasel ajal on kaks tippadvokaati, Paul Keres ja Oliver Nääs kirjutanud frustreerunud arvamusi Eesti õigusriigi olukorrast kahe juhtumi näitel: terviseameti külmlao katastroofiga kaasnenud hiigelkahju ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) eliitvaktsineerimine, millest mõlema puhul on põhjust kahtlustada kas usalduse kuritarvitamise või toimingupiirangu rikkumise kuritegu. Paraku keeldub prokuratuur neid juhtumeid mingil põhjusel uurimast, jättes selle ka veenvalt selgitamata. Samas menetletakse juhtumeid, kus süüdistuseks on alla 10 euro suurune juuksuri arve,» sõnas Züleyxa Izmailova, erakonna Eestimaa Rohelised kaasjuht.

«On selge, et korralagedus tervishoius hakkab ületama igasuguseid piire. Kirjutasin juba veebruaris eliitvaktsineerimise võimalikust kriminaalsusest. Ametkondadele ja PERHile oli see kui hane selga vesi. Täna valitakse PERHile uut juhti, kus kandidaadiks on seesama Agris Peedu, kelle eestvedamisel leidis aset kõige kurikuulsam eliitvaktsineerimise juhtum, kus illegaalselt eliitvaktsineeriti PERHi juhatuse ja nõukogu liikmeid. Kuidas on demokraatlikus õigusriigis võimalik, et terviseameti külmlao eest otseselt vastutanud peadirektor Üllar Lanno ja PERHis eliitvaktsineerimise eest vastutanud tegevjuht Agris Peedu pole mitte uurimise all, vaid jätkavad rahumeeli tippjuhtidena?» küsib Izmailova.

«Juhtum ei ole ainult kaudse vastutuse küsimus, vaid võib kaasa tuua kriminaalmenetluse kogu terviseameti juhtkonna kui PERHi juhatuse ja nõukogu suhtes, nagu kirjutas tippadvokaat Oliver Nääs. Moraalsest vastutusest rääkimata,» selgitas Izmailova.

«Terviseameti külmlao juhtumis täna keegi ei vastuta 3 miljoni euro tuuldelaskmise üle, samas kui koondatakse politseinikke ja päästjaid. Eliitvaktsineerimise juhtumis näppas PERHi nõukogu tegevjuhi Agris Peedu kaasabil elupäästvad vaktsiinid aasta alguse ülisuure defitsiidi tingimustes eesliini töötajatelt ja riskigruppidelt, mille tagajärjeks võis olla nii mõnigi kaotatud inimelu. Valitsust see kõik lihtsalt ei huvita. Selline olukord ja käitumine on talumatu,» rõhutas Izmailova.