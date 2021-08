Purga: jõudsime arusaamale, et filmilinnak tuleks lisada riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks

«Suve alguses ei jõudnud riigikogu «Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamise» otsuse teise lugemiseni. Olen suve jooksul konsulteerinud nii koalitsioonipartneri kui opositsioonierakondade esindajatega ja oleme jõudnud ühisele arusaamale, et raha saavate objektide nimekirja tuleks lisaks neljale kinnitatud objektile lülitada ka Tallinna filmilinnak. Kui me olulisi kultuuriobjekte kultuurikomisjonis reastasime, jäi Tallinna filmilinnak napilt nimekirjast välja, kuid tänaseks on selgunud, et tegu on perspektiivika projektiga, mis väärib riiklikku rahastust,» leidis Purga.