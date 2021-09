SDE esimees Indrek Saar kandideerib Nõmme esinumbrina

«Nii nagu ka mujal Tallinnas on sotsiaaldemokraatidele oluline, et Nõmme teed ja tänavad oleksid mugavad ja ohutud kõikidele liiklejatele - jalakäijatele ning rattasõitjatele teiste hulgas,» ütles Saar.

Tallinna sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid leiab, et Saare kandideerimine just selles ringkonnas näitab, kui oluliseks nad Nõmme linnaosa ja Nõmme inimesi peavad. «Nõmme on meie erakonnale väga oluline piirkond. Eelmisel korral said sotsiaaldemokraadid Nõmmel rohkem hääli kui linna juhtinud Keskerakond. Sel korral soovime kindlasti oma positsioone Nõmmel kaitsta ja hoida,» kommenteeris Kaljulaid.