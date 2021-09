Kersti Toots kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas Tallinnas

«Hooliva ja ettevõtliku linna idee on see, millesse usun ja soovin panustada,» ütles Toots, kes hoolib enda sõnul pehmetest väärtustest ega tolereeri linnajuhtimises populismi ja korruptsiooni.

Hoolides oma kogukonnast, läheb talle korda sotsiaalvaldkonna edendamine. Nii on ta alates 2012. aastast andnud Lions klubi kaudu oma panuse vähekindlustatud suurperede heaks. Käesoleva aasta novembris, ülemaailmse lahkuse päeva raames, korraldatava aktsiooni käigus peetakse taaskord meeles ligi 15 000 Eestimaa last.

«Pere soojus ja sõprade toetus on olnud minu elus üheks edasiviivamaks jõuks,» ütles Toots ja lisab, et perekond tähistab tema jaoks vastutust ning eelkõige julgust vastutust võtta.

Seetõttu on tal heameel liituda erakonnaga, kes väärtustab perekonda ja traditsioone, tegemata liiga ka teistele ühiskonnagruppidele. Samuti leiab ta, et kohalik omavalitsus ja riik peaksid väärtustama rohkem noori ning toetama nende elluastumist. Oma tugevusteks peab Kersti Toots organiseerimisoskust, suhtlemisvalmidust ja usaldusväärsust, mis on olulised ka kinnisvarasektoris, kus ta täna tegutseb.