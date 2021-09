Keskerakonna Kesklinna piirkonna esinumber on Taavi Aas

Kesklinna valimisringkonna esinumbri, aastatel 2015-2019 Tallinna linnapeana ja enne seda alates 2005. aastast Tallinna abilinnapea töötanud Taavi Aasa sõnul koosneb Kesklinna valimisnimekiri tugevatest ekspertidest ja kogenud poliitikutest. «Kesklinn oma oma olemuselt unikaalne linnaosa - see on Tallinna visiitkaart, kuid väga paljude tallinlaste kodu. Kesklinn vajab erinevaid teadmisi ja oskusi, mida meie nimekiri ka pakub,» lausus Taavi Aas.

Tallinna linnaruum on Taavi Aasa sõnul viimaste aastate jooksul kõvasti arenenud. Näitena tõi ta välja uue Reidi tee, mis vähendas liikluskoormust südalinnas ning võimaldas ühendada rattateede võrgustiku juba valminud lõike. Ehitatud on mitmeid kaasaegseid puhkealu nagu uuendatud Tammsaare park, Tuvi park välijõusaaliga, mida saavad kasutada ka erivajadusega inimesed, aga ka varsti valmiv Lastekodu 32 kogupere mängu- ja spordiväljak.

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütleb, et viimaste aastate jooksul on tugevasti panustatud mereääre arendamisse ja mitmed olulised projektid on ehitusjärgus.