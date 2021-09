SDE avalikustas Tallinna valimisnimekirja

Tallinna sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaidi sõnul keskendub erakond järgmise nelja aasta jooksul linnaruumi parandamisele nii et see oleks ohutu ja mugav kõigile liikujatele, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna arendamisele ning uute töökohtade loomisele läbi parema ettevõtluskeskkonna.

«Läheme nendele valimistel tugeva nimekirjaga ning meie eesmärk on loomulikult täita need lubadused, mida me inimestele anname. Sotsiaaldemokraadid toovad Tallinna volikokku olulisel määral kogemusi ja teadmisi väga erinevatest eluvaldkondadest,» ütles Kaljulaid.