Keskerakonna Põhja-Tallinna esinumber Yana Toom: vastandujad on saanud Tallinnas alati lüüa

Keskerakonna aseesimees, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütleb, et Keskerakonna juhtimisel on pealinn väga palju arenenud ning just tervise- ja sotsiaalvaldkonda panustanud. «Riigi ja linna koostöös tuleb edasi liikuda selle sajandi olulisema terviseprojekti ehk Tallinna Haigla rajamisega ning ühtlasi tagada kodulähedane esmatasandi arstiabi kõigis linnaosades,» rääkis Tanel Kiik. «Sama oluline on pakkuda vajalikke sotsiaalteenuseid ja -toetusi abivajajatele ning jätkata eakate täiendavat toetamist.»

Yana Toomi sõnul on näha, et need valimised tulevad teistsugused. «Meil justkui puudub vastane, sest ükski erakond ei julge pakkuda sisulist alternatiivi Keskerakonna poolt ellu viidud lahendustele, olgu selleks tasuta ühistranport, pensionilisa või linnajuhtimise struktuur. Vastupidi - käib omamoodi enampakkumine ja meie vanad rivaalid muudkui promovad Keskerakonna programmilisi punkte, mida ise kirusid 4 ja 8 aastat tagasi,» kommenteerib Yana Toom.

«Miks see nii on?» arutleb Yana Toom. «Sest kõik, kes on vastandunud meile Tallinnas, on alati saanud lüüa, nii et täna me veel oleme olukorras, kus meid üritatakse surnuks kallistada. Samas peab olema pime, et mitte näha - plats puhtaks ehk kambakas ei ole pelgalt ühe erakonna slogan, vaid kõikide konkurentide unistus,» rääkis Tooma. «Olla võimul sõltumata ideedest, sõltumata poliitika sisust - see on nende programmipunktid üks, kaks ja kolm. Nii et Keskerakonnal valikut ei ole - meil tuleb taas võita enamus Tallinna volikogus,» rõhutas Toom.