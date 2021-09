Teisisõnu arutatakse, kas on korrektne tuua valimisseaduse mõttele vastupidiselt omavalitsuste esinduskogudesse kandideerima inimesi, kelle tegelik elukoht erineb sellest, kuhu nad on sisse kirjutatud. Kuigi paljudes tekitab juba tavapäraseks muutunud käitumismuster mõistmatust või isegi pahameelt, käituvad poliitikud endist viisi. Eesmärk pühitseb abinõu ja «ohverdus» on hea valimistulemuse nimel tühine. Valiku teeb rahvas.