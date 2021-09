Kohalike valimiste kandidaatide nimekirjad pannakse lukku

KOV valimisteks saab kandidaate valdadele ja linnadele registreerimiseks esitada kuni tänase õhtuni, kell 18 on lõppaeg. Kandidaatide dokumentides vigade parandamiseks on aega kuni neljapäeva õhtul kella 18ni.

Kandidaadil on kolme päeva jooksul pärast registreerimist veel võimalus esitada kandideerimisest loobumise avaldus, mis tähendab, et kandidaatide lõplik arv selgub hiljemalt 15. septembri jooksul.

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on vähemalt 18-aastane ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Korraga saab kandideerida vaid ühes valimisringkonnas.