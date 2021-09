Eesti 200 nimekirjas kandideerib Tallinnas 104 inimest

Seekordsete valimiste põhiküsimuseks peab Eesti 200 Reinaasa sõnul mitte seda, kes linnas järgmise võimuliidu moodustavad, vaid milline on uus toimiv linna juhtimise mudel olukorras, kus senine on lõplikult kinni kiilunud. «Eesti 200 peab Tallinna tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega küsimuseks, et linnaosad ja asumid saavad oma elukeskkonna osas ise otsustada ning senine formaalne kogukonna kaasamine jääb pärast valimisi ajalukku,» selgitas Reinaas.