Simmo Saar kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas Isamaa nimekirjas

Simmo Saare sõnul otsustas ta Isamaa nimekirjas kandideerimise kasuks seepärast, et Tallinn vajab mitte ainult värskeid ideid, vaid ka värsket juhtimist ja liikumist põhjamaise linna kuvandi poole.

«Tallinna arengut pidurdab eelkõige tõsiasi, et süsteemist on saanud ühe erakonna toiduahel ja selle toiduahela säilitamise nimel ollakse valmis tegema ka ebamõistlikke otsuseid,» ütles Saar, kelle sõnul on üheks näiteks sellisest tegevusest opositsionääride vaigistamine nende äraostmise teel. «Nii riigi kui linna ametid ja asutused väärivad siiski pädevaid, mitte juhtkonna jaoks mugavaid juhte,» lisas ta.