Savisaar kandideerib koroona- ja vaktsiiniskeptikute valimisliidus

Valimisliit on võrsunud koroonaskeptiliste ning vaktsiinivastaste sõnavõttude ja tegude tõttu meediakünnise ületanud Vaba Eesti liikumisest. Liikumise juhi Veiko Huuseli sõnul on neil plaanis teha ka oma erakond.

Oma kodulehel on Vaba Eesti kirjutanud: «Vaba Eesti (protesti)Erakond on vabade suveräänsete inimeste ühendus. Ühenduse eesmärk on lõpetada senine erakondlik poliitiline juhtimine ja anda Eestimaa juhtimine üle Eestimaa kodanikele. Vaba inimene ei pea end allutama ühelegi tema vabadust, tervist ja õiglust piiravatele süsteemile, ühelegi institutsioonile, ühelegi ideoloogiale.»