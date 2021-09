Keskerakonnast lahkunud skandaalne poliitik läheb valimistele oravapartei nimekirjas

Oravapartei esinumber Väike-Maarjas, vallavanem Indrek Kesküla lausus, et on Jaanus Mutliga vestelnud ning 2019. aasta sügisel Keskerakonnast lahkunud mehe minevikutegemised vallajuhi hinnangul enam varju ei heida. «Mulle tundus tema jutt mõistlik. Temasuguseid kogemustega ja ettevõtliku meelega inimesi me ühendame ja on meil vaja,» rääkis Kesküla.