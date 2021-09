Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud hiljemalt 30 päeva enne valimisi.

Alaliselt välisriigis elav (rahvastikuregistris märgitud elukoht on väljaspool Eestit) Eesti kodanik kohalikel valimistel hääletada ei saa. Seetõttu ka esindustes hääletamist ei toimu. Ajutiselt välismaal viibival Eesti kodanikul on võimalus e-hääletada.

Sügisestel kohalikel valimistel on võrreldes varasemaga mitmeid muudatusi: lisaks sellele, et valimiskampaaniat saab teha ja välireklaami saab näha ka valimispäeval, on ka valijate nimekiri elektrooniline. Loe muudatustest täpsemalt SIIT .

Meeldetuletus: siseministeerium soovitab enne valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata

Siseministeerium soovitab inimestel enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oma elukohaandmed ja e-posti aadress rahvastikuregistris üle vaadata. See on oluline selleks, et valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et temani jõuaks hääletamisega seotud informatsioon.

Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 17. septembri seisuga. Seetõttu on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas. Kui elukoht on muutunud, saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal või saata postiga.

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht, mis saadetakse oktoobri alguses.