OTSEPILT ⟩ Riigikogu hakkab arutama ebavõrdsust ja ääremaastumist

Aben keskendub kõnes ebavõrdsuse majandusmõjudele ning Tammaru siserändele ja regionaalpoliitikale. Lauristini ettekanne käsitleb seda, kuidas kaks koroonalainet on haridussüsteemi testinud ning ebavõrdsusi välja valgustanud.

«Riigikogu hakkab kahe nädala pärast arutama järgmise aasta eelarvevalikuid ning enne seda on kahtlemata vajalik parlamentaarne debatt selle üle, millised on olnud sissetulekute ebavõrdsuse ja ääremaastumise pikaajalised trendid ning kuidas on kriis mõjutanud meie haridussüsteemi. Ebavõrdsus ei vähene iseenesest, selle vähendamine peab olema teadlik ja kajastuma ka eelarvepoliitikas,» rääkis Sikkut.