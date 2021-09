Kõlvart lubab Tallinna tänavatel metroobussi sõitma panna

«Tallinna Haigla on lähima 10–20 aasta kõige eksistentsiaalsem projekt pealinnas: sellest kujuneb Baltimaade moodsaim meditsiinilinnak. Oleme arvestanud, et Tallinna Haigla avab uksed 2027. aastal,» rääkis Kõlvart.

Tema sõnul moodustavad rohealad Tallinna territooriumist nüüdseks 30 protsenti.

«Me soovime, et Tallinn oleks veel rohelisem. Selleks loome lineaarpargid, et terve linna rohealad saaksid ühendatud. Töös on juba Putukaväil ning plaanis Klindi park,» selgitas Kõlvart.

Andre Hanimägi ja Mihhail Kõlvart FOTO: Keskerakond

«Samas ei tähenda roheline mõtteviis ainult parke. Olulisel kohal on ka ühistransport – aastaks 2025 loobume diiselbusside kasutamisest ja aastaks 2035 liigub kogu Tallinna ühistransport elektri toel. Lisaks toome linnatänavatele metroobussi. Samuti seisame jätkuvalt tasuta ühistranspordi eest ja kaalume võimalusi selle laiendamiseks naaberomavalitsustesse.»

Kõlvarti kinnitusel lubab Tallinna eelarve ehitada paralleelselt nii Tallinna Haiglat kui ka renoveerida linnahalli.

«Meil on Tallinna arendamiseks pikk plaan ja selle kohaselt on mõistlikum kaasata linnahalli projekti erainvestor,» lisas Kõlvart. «Uue meetmena hakkame pealinna kooliõpilasele maksma kuni 100-eurost koolialguse toetust iga kooliaasta alguses ja tõstame pensionilisa nelja aasta jooksul 200 euroni. Siinkohal on hea meenutada, et Keskerakonna poolt välja käidud pensionilisa pälvis toona palju kriitikat. See on aga tänasel päeval asendunud ülepakkumisega – konkurentide lubadusi lugedes oleme nagu oksjonil. Samas on meil hea meel, et Keskerakonna ideed sobivad ka teistele erakondadele.»

Mihhail Kõlvart FOTO: Keskerakond