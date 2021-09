Eesti toetab Afganistani elanikke 51 631 euroga

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee on Afganistanis tegutsenud 30 aastat, paigale jäädakse ja abistamist jätkatakse hoolimata konfliktist. Hetkel on kohapeal umbes 1800 Punase Risti ja Poolkuu töötajat ja vabatahtlikku.

Olukorra Afganistanis teeb veelgi keerulisemaks põud, mis on kogu riigis halvanud toiduainete tootmise. Kariloomad on hukkunud ja pered toiduta. Praegu on tõsine toidupuudus tabanud umbkaudu 11 miljonit inimest.