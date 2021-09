Erikomisjon arutas korruptsiooniohtu lähenevatel valimistel

Komisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et omavalitsuste valimiste lähenedes võiks juba ennetavalt selge olla, mis on praegustele võimulolijatele lubatud ja mis mitte, et võimalikud rikkumised ära hoida, teatas riigikogu pressiteenistus.

«Ennetus on igal juhul targem, kui tagantjärele reageerimine,» ütles Odinets. «Valimistel ei tohi kellelgi olla avalike vahendite arvelt konkurentsieelist ega võimalust peidetud reklaamisõnumiteks kohalikes lehtedes ja sotsiaalmeediakanalites. On hea meel kuulda, et ERJK saatis suvel kõigile omavalitsustele märgukirja, kus meenutas, mis valimiste eel lubatud ja mis mitte,» lisas Odinets. «Loodame, et see aitab korruptsiooniohtu tublisti vähendada ning meie komisjon toetab igati ERJK-d nende töös.»

Komisjoni aseesimees Valdo Randpere tõdes, et enne valimisi on kahtlaste reklaamide ja keelatud annetuste probleem alati üleval, kuid taandub paraku poliitilise kultuuri küsimusele. «Kohalike võimumeeste kasvav aktiivsus enne valimisi on silmaga näha ning suur osa nende postitustest ja artiklites kohalikes kanalites on valimiste eel pehmelt öeldes piiripealsed. Alati tekib küsimusi, kas võimuesindajad on eksperdid kõigil teemadel, et just nemad peavad artiklites kõike lahkama. Samas tuleb tõdeda, et kuigi eelnõusid on olukorra päästmiseks tehtud, pole neist ükski olnud puudusteta ja tegelikult kehtiv seadusandlus peaks aitama sellise korruptsiooniga toime tulla,» rääkis Randpere.