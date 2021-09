Õiguskantsler riigikogule: kool ei tohi muutuda ühe erakonna valimisstaabiks

Madise tõi ettekande alguses välja, et aastaga sai ta üle 5000 erinevat laadi pöördumise, kaebuse, avalduse, millest sisulist lahendamist vajas üle 3000 asja. Õiguskantsleri sõnul kasvas töö maht aastaga viiendiku võrra ja kuue aastaga on maht suisa kahekordistunud. «Nagu ikka, kui vähegi saame, siis püüame meile oma mure usaldanud kaaskodanikku aidata ja kasutame selleks kõige lühemat õiguspärast teed,» kinnitas Madise.

Madise tänas riigikogu selle eest, et mitmel juhul said inimese ebaõiglase kohtlemise allikaks olnud seadusesätted parandatud ja tõi näitena noortele psühhiaatrilise abi kättesaadavaks tegemise, ohutuse parandamise koolilaste ekskursioonibussides ja väärteo ohvritele antud rohkem õigusi.

Probleemsed hooldeasutused ja vanglad

Uue nähtusena hakkasid õiguskantslerile silma omaalgatuslikud koormised ja maksud. Näiteks detailplaneeringu kehtestamise eest tuleb maksta mõnes vallas teatud summa kohalikku eelarvesse sotsiaalse infrastruktuuritasuna või tasuna kohalikule kogukonnale tehase talumise eest. «Iseenesest võib tegemist olla täiesti õige asjaga, aga see oleks koht, kus riigikogu peaks looma sellise kohaliku maksu või koormise võimaluse,» pani ta ette.

Madise ütles, et seaduslikkuse nõudmine ei ole tarbetu norimine. «Ainult õigusriik loob eeldused selleks, et meil oleks terve usaldusväärne majanduskeskkond, ja samamoodi loob see eelduse inimeste turvatundeks,» sõnas õiguskantsler. Süsteemsetest vigadest on õnnestunud parandada mitmeid juhtumeid, mille puhul ta tõi näiteks juhise, mis puudutab tollis pakkide avamist.

Madise märkis, et õiguskantsler on ka puuetega inimeste õiguste austamise järelevaataja ja edendaja. Tema sõnul peaksid kõik hooned ja avalik ruum olema turvalised ja ligipääsetavad kõikidele, kellel on raske liikuda ja selles osas on tema sõnul ka positiivseid arenguid. Näiteks uued bussihanked tehakse madalapõhjalistele bussidele. Kuulmislangusega inimesi aitab Tallinna Tehnikaülikooli tiitritarkvara, mis suulise kõne kiiresti subtiitriteks muudab ja nägemispuuetega inimestele mõeldes valmis esimene kirjeldustõlkega film. Samas negatiivne on, et kui hakati inimesi vaktsineerimisele registreerima, siis unustati pimedad ära.

Madise sõnul on õiguskantsleri töö üheks osaks ka kontrollkäigud psühhiaatriahaiglatesse, vanglatesse, hooldekodudesse, kus aastatega on olukord läinud paremaks, aga palju on ikkagi veel valesti. Probleemidena tõi ta välja personalinappuse hooldekodudes, väga madala palgataseme ja nõutava väljaõppe puudumise.

Vanglates jätkub Madise sõnul lubamatu praktika, kus oma vanemat külastama tulnud laps otsitakse läbi alasti, mis on ilmselgelt rahvusvaheliste põhimõtete rikkumine, Eesti põhiseaduse rikkumine ja täiesti lubamatu.

Kriisi ajal ei tohi seadusi painutada