Sotsiaaldemokraadid soovivad piirata kõnniteel elektritõukerataste kiirust

«Inimesed, kes sõidavad jalgratta või kergliikuriga, aitavad meid ja panustavad ka kliimaeesmärkide saavutamisse. Arvestades Eesti väga kõrget autostumise taset, peame keskkonnasõbralikku liikuvust igati soodustama. Muutused liikumisviisides on olnud väga kiired ning omavalitsustele on vaja rahalist stiimulit, et nad võtaksid jalgrattataristu arendamist tõsiselt. Tallinnal on rattastrateegia, kuid seda pole ellu viidud. Süsteemitu tegevuse tulemusena näemegi valimiseelset kõnniteede punaseks võõpamist, mitte terviklikult kujundatud linnaruumi,» ütles Ossinovski.