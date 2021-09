Läänemets: laenude tagasimaksmine toimub päästjate ja õpetajate palgatõusu arvelt

«Tulemas on väga ebaõiglane eelarve, petta saavad päästjad, õpetajad, politseinikud ja kogu Eesti rahvas. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul otsustas valitsus tõsta avaliku sektori palgafondi viie protsendi võrra, see on vähem kui üldine prognoositav palkade kasv 6,7 protsenti. Seega, palgad pigem langevad järgmisel aastal avalikus sektoris võrreldes Eesti keskmisega,» sõnas Läänemets.

«Päästjate ja õpetajate palga tõstmise eesmärk 120 protsenti Eesti keskmisest pole selliselt võimalik saavutada. Päästjate töötasu tänane seis ja kavandatav tõus inimlikku äraelamist ei võimalda.»

Läänemets lisas, et kõik tuleb siseturvalisuse arvelt ning murettekitav on tema sõnul ka valitsuse sõnum, et ministeeriumid otsustavad, kui palju konkreetsete elualade palgad tegelikult tõusevad. «Selliselt taganevad poliitikud vastutuse võtmisest ja lükkavad otsustamise allasutustele. Peaminister Kallas teab väga hästi, et ilma politsei või pääste võimekust vähendamata lisaraha asutustest ei leita.»

«Kui nüüd haridus- ja teadusminister tuleb välja õpetajate palkade suurema tõstmisega kui viis protsenti, siis tuleb see ilmselgelt väikekoolide arvelt. Eesmärk hoida edaspidi kodulähedasi kuueklassilisi koole, mitte põhikoole, võimaldab omavalitsustele antava haridustoetuse koefitsiente muuta ning maapiirkondade arvelt palku tõsta. Valitsus on sisuliselt otsustanud, et kriisiperioodiks võetud laenude tagasimaksmine toimub päästjate, õpetajate, politseinike ja õdede õiglase palgatõusu arvelt.»