Komisjon saatis elektroonilise side seaduse taas esimesele lugemisele

Riigikogu loodab kiiret menetlust

Majanduskomisjoni esimehe Kristen Michali sõnul on eelnõu üheks eesmärgiks võimalike turvariskide vähendamine. «Tegemist on osaga küber- ja julgeolekuhügieenist ning me soovime, et avalikud teenused ja selleks vajalik infrastruktuur oleks tagatud meile sobivalt. Eelnõu jõustumisel hakatakse võimalikku ohtu riigi julgeolekule hindama üldreeglina riist- või tarkvara kasutusloa menetluses,» ütles Michal pressiteate vahendusel.