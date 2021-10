Valimiste teabelehed jõuavad nädala jooksul inimesteni

Teabeleht kannab infot valimiste aja ja hääletamisõiguse kohta, samuti on lehel märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas, teatas siseministeerium. Need, kel on ametlik eesti.ee meiliaadress suunatud või on e-postiaadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe meilitsi. Nendele, kelle e-postiaadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.