Läänemets: valitsus kärbib meie siseturvalisust

«Juba mõnda aega on teada olnud fakt, et politsei- ja päästeameti valdkonnas kärpimine on toimunud siseressursside arvelt ja siseturvalisust pidevalt vähendades. Järgmise aasta riigieelarve strateegiast on lugeda, et kärpimine siseturvalisuse valdkonnas jätkub tehes seda otseselt inimeste turvatunde arvelt,» sõnas Läänemets.