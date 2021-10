Jaadla kuriteoteade Poolametsa vastu pikemat menetlust kaasa ei toonud

Jaadla tegi neli päeva hiljem PPA-le kuriteoteate, milles väitis, et Poolamets on teda löönud. PPA leidis, et selle kohta tõendid puuduvad ning lõpetas kriminaalmenetluse.

Poolametsa sõnul rõhutas ta kohe pärast Jaadla kaebuse menetlusse võtmist, et tegu on valekaebusega ning prokuratuur peaks seda kiirkorras menetlema.

«Eeldan, et pärast politseiuurimises asjaolude selgumist saab PPA ja prokuratuur minu kaebuse menetlemisega edasi minna. Kriminaalmenetluse lõpetamise määrusest tuleneb selgelt, et kuriteoteate esitanud Andres Jaadla ja ajakirjandusele ning hiljem politseile sündmust kirjeldanud tunnistaja, Rakvere linnavolinik Allan Jaakus on andnud eksitavaid ütlusi. Esmalt kirjeldasid mõlemad isikud, et Allan Jaakus nägi sündmust pealt, ent politseile antud ütlustes kinnitas Allan Jaakus, et ta ei näinud kehalist kokkupuudet. Nimetatud isikute väited on vastuolus tunnistajate ütlustega ning sisaldavad erinevaid väljamõeldisi,» ütles Poolamets.