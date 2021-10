Petturid kasutavad nende kontrolli all olevaid veebilehti eri eesmärkidel

«Teie poolt kirjeldatud informatsioonist lähtuvalt tundub olevat tegemist üsna tavapäraseks saanud Facebookis levitavate õngitsustega – küberkelmid jäljendavad sihtmärgiks valitud ettevõtte tarbijamängu ja saadavad võltsprofiili alt inimestele teavitusi, et nad on võitnud tarbijamängu,» tähendas Õun.

Tema sõnul on selliste libamängude eesmärk suunata inimesed petturite kontrolli all olevatele veebilehtedele, mis võivad täita erinevaid eesmärke. «Näiteks võib võltsveebileht nakatada külastaja poolt kasutatavat seadet pahavaraga ja/või üritatakse selle veebilehe kaudu õngitseda külastaja andmeid,» selgitas ekspert.

Andreas Õun lisas, et RIA-t on sellel aastal teavitatud vähemalt neljast sarnasest juhtumist. «Säärastest pettustest on kirjutanud Lidl, GoldTime ja Rademar. Ettevõtteid, keda sellised pettused on puudutanud, on aga rohkem. Sarnastest juhtumitest on meile hiljuti teada andnud ka reisikorraldusettevõte ja restoranikett,» sedastas ta.