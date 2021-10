Madison: elektrikriisi ja hinnatõusu lahendus on tuumaenergia

«Paljud siin ebaloogilises majas Euroopa Parlamendis jälgivad ideoloogiat ja fanatismi, mitte argumente ja loogikat,» on Madison veendunud. «Nõutakse, et on vaja suurendada sõltumatust, vähendada gaasitarneid, fossiilsete kütuste kasutamist, suurendada rohelist energiat ning kõik see viib hinnad alla ja teeb elu paremaks. See kõik on pudru ja kapsad, mis ei ole loogiline,» sõnas ta.

«Lahendus on ilmselge,» sõnas Madison. «Nagu ütles ka minu kolleeg Belgiast, et tuumaenergeetika on pandud justkui põlu alla - et see on halb. Saksamaa sulges oma tuumajaama sellepärast, et toimus väikene rike Fukushimas. Sellega hävitati energeetika sõltumatus ja nüüd palutakse käsi pikal sütt ja gaasi Venemaalt, kes manipuleerib eurooplastega,» sõnas saadik.