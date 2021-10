Viimase aastaga on EKRE kasvatanud liikmete arvu enam kui tuhande võrra, ületades septembris 10 000 liikme piiri. Üle 10 000 liikme on Eesti erakondadest veel Keskerakonnal ja Reformierakonnal.

EKRE on ainus parlamendierakond, mis on aastaga liikmeskonda kasvatanud, teiste parteide liikmeskond on vähenenud enam kui saja inimese võrra.