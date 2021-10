Presidendi kantselei ei ole seni valitsuselt ametlikult raha küsinud

Vastates küsimusele, mis puudutas presidendi kantselei eelarvet, sõnas peaminister Kaja Kallas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et olukord, kus terve aasta peale planeeritud raha on üheksa kuuga ära kulutatud, ei ole väga ilus. «Planeeritud oli ikka terve aasta peale,» lisas Kallas.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) lisas, et praeguse seisuga ei ole presidendi kantselei ametlikult rahandusministeeriumist raha juurde küsinud. Kui selline palve peaks tulema, siis tuleb rahandusministri sõnul see raha leida. «Me ei saa lasta tekkida olukorral, kus presidendid vahetuvad ja siis uus ametisse tulev president peab paariks kuuks uksed sulgema ja siis hiljem uksed avama» ütles ta. «Minuga ei ole kuluaarivestlustes sellel teemal vesteldud.»

Peaminister ütles, et temaga on sel teemal telefonis suheldud, kuid peab ikka ametliku pöördumise tegema.

Presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo ütles tänasel pressikonverentsil, et presidendi eelarves on piisavalt raha tavapäraseks tegevuseks ja lisaraha ei ole vaja. Kolmanda kvartali lõpu seisuga on presidendi kantselei eelarvest vaba ehk kasutamata 1,38 miljonit eurot ehk 34 protsenti eelarvest. «Seda on mõnevõrra rohkem kui allesjäänud kuid,» sõnas Riisalo.