Galerii ja video ⟩ Karavanbuss jättis 100 tunniks meelt avaldama tulnud Isamaa bürokraatlikku kahvlisse

«Selle saja tunni jooksul toimuvad erinevad huvitavad üritused, toimuvad ka erinevad kõned. See ei tähenda, et 100 tundi online ollakse eetris,» selgitas linnapeakandidaat Urmas Reinsalu, mida linnavalitsuse hoone ees tehakse. «Saja tunni jooksul anname me oma sõnumi edasi nii nendele, kes praegu linnavalitsuses on valitseja toolil kui ka linnaelanikele,» lisas Reinsalu ning tõi peamise missioonina välja Keskerakonna ainuvõimu lõpetamise.