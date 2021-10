Valimiskomisjon jättis rahuldamata kaebuse e-hääletamise korraldusele

Kaebaja hinnangul on e-hääletamise korralduses mitu riski, mille realiseerumine võib tuua kaasa vale valimistulemuse, mis kahjustaks ka tema kui valimistel osaleva kandidaadi huve. Kaebaja tõi välja, et ta ei saa kontrollida, kas temale antud hääl ka tegelikult vormistatakse talle, sest e-hääletamise valijarakenduse kood on salajane, tarkvara auditeerimata ja valimiste server pole audiitorite jälgimise all. Samuti heitis kaebaja ette asjaolu, et elektrooniline hääletamine lõpeb enne valimispäeva, mis tähendab, et pabersedeliga ja elektrooniliselt hääletajaid ei kohelda ühetaoliselt.