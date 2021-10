E-valimisi häirisid esimesed tehnilised rikked

Postimehe lugeja kirjeldusel ei pääse ta arvutiga süsteemile ligi. Võimalikku riket tunnistas ka valimisteenistus. «Öeldi, et tehniline rike, ei täpsustatud, millal korda saab,» sõnas lugeja.

«Veateate said e-hääletamisel need valijad, kes kasutavad kõige uuemat MacOSi arvutit, millel tehtud kõige värskemad turvauuendused, ning kasutasid hääletamiseks ID-kaarti,» selgitas valimisteenistus. Põhjuseks oli see, et MacOSi BigSur'i värskeimad turvauuendused olid valijarakenduse käivitamiseks liiga ranged.

Arendajad signeerisid Maci kasutajate jaoks uuesti valijarakenduse, mis töötab nüüd ka kõige uuema Maci versiooniga, kinnitas teenistus.

Lugeja sõnul ei pääsenud ta Maci arvutiga süsteemile ligi. Teiste rakenduste puhul toimib aga kõik korrektselt. FOTO: Lugeja foto

Valimisteenistuse sõnul teadaolevaid rikkeid kindlate süsteemide puhul ei esine. Juhul, kui süsteem siiski veateadet kuvab, tasub sellest teenistuse soovitusel kindlasti neile teada anda.

Hääl osutus justkui testhääleks

Muuhulgas kuvas valimissüsteem täna hommikul sadadele valijatele, et hääl läks arvesse vaid testhäälena: «Valijarakendus kuvas esimestele hääletajatele hääletamise lõppetapis väära lause, et tegu on testhäälega ja valimiste periood pole veel alanud,» kirjeldas teenistus. Tekst oli mõeldud neile, kes said valijarakenduse kätte varem kui kell 9.

E-hääletamise valijarakenduses hääletamise alguses kuvatud vigase info põhjus oli serveris, kuhu oli valesti sisestatud aeg, kaua seda teksti kuvada.

Valimisteenistus kinnitas, et muretseda ei tasu: «Valimiste korraldajad on probleemist teadlikud ja on teksti ära parandanud. Need, kes on juba hääletanud, ei pea muretsema – nende e-hääl läks arvesse,» teatati kodulehel.

«QR kood kuvatakse ainult juhul, kui e-hääl on jõudnud serverisse kohale. Kui hääletajal siiski on kahtlus, on tal võimalus uuesti e-hääletada ja seejärel 30 minuti jooksul nutitelefonis EH kontrollrakendust kasutades oma häält kontrollida,» soovitab teenistus.

Viga parandati kell 9.11 ja selleks ajaks oli e-hääletada jõudnud 900 inimest. Kõigi nende e-hääled läksid valimisteenistuse teatel arvesse.