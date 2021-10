Korrakaitsjate hinnagul on korruptsioonirisk kõrgem Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Narvas, kust on varasemalt laekunud mitmeid vihjeid valimispettuste kohta ning algatatud menetlusi. Nimetatud omavalitsustes valimistele vastu astuvate erakondade ja valimisliitude kohalike juhtidega kohtutigi.

Tarvo Kruup lausus, et nii kandideerijate kui ka samamoodi valijate harimine on oluline. «Usun, et need vestlused aitavad ennetada võimalikke pettusi,» ütles ta.