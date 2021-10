Miks need inimesed, kes olid uhked Berliini müüri lammutamise üle, räägivad nüüd Brüsseli võimu all ägamisest? Miks paljud enam ei hinda kallilt kätte võidetud vabadusi ja demokraatiat? Miks eurooplased ei taha tunnistada, et on Ameerika Ühendriikidele palju võlgu 20. sajandi kaosest välja aitamise eest? Selliseid küsimusi esitas Soome poliitik Petri Sarvamaa vestluses Sergei Metleviga.