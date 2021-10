Kõik erakonnad, kaasa arvatud EKRE ja Isamaa, on aru saanud, et kliima, energiasääst ja linnaruum on piltlikult öeldes seksikad teemad. Kuid segadust ja vastuolulisust on veel palju, sest keegi ei tea päris täpselt, kuhupoole tormata, aga kõik on aru saanud, et tõtata tuleb.