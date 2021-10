Täna on kohalike valimiste viimane e- ja eelhääletamise päev

448 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud täna kella 12.00 hommikul kuni kella 20.00 õhtul. Nendest valimistest alates on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri arvutis. See tähendab, et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga ja saab oma linnas või vallas, Tallinnas linnaosas hääletada ükskõik millises jaoskonnas. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot kaardirakenduselt aadressil jsk.valimised.ee